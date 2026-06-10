Riapre a Castiadas il museo comunale all’interno delle ex carceri. Il museo era chiuso da alcuni mesi per dei lavori di miglioramento e di messa in sicurezza (in particolare delle parti esterne). Tra le altre cose è stata realizzata la nuova pavimentazione in lastre di granito studiata per le persone con disabilità. Sono stati inoltre predisposti dei collegamenti più efficienti tra il museo e l’area che ospita la sala polifunzionale. “Si tratta di un intervento significativo – ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - che ha consentito di adeguare e migliorare la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori”.

Il museo custodisce testimonianze preziose della storia, delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno caratterizzato la vita dei castiadesi nel corso del tempo. La riapertura “segna quindi – ha aggiunto il primo cittadino - un momento importante per l’intera comunità. Restituire questo spazio alla cittadinanza significa investire nella cultura”. Per quanto riguarda il mese di giugno il museo sarà aperto ogni giorno (tranne il lunedì) sia al mattino (9.30 – 12.00) che al pomeriggio (17.30 – 20.30).

Nei mesi scorsi il primo cittadino ha comunque lanciato l’allarme affinché partano i lavori di recupero dell’intera ex colonia penale. La struttura che è di proprietà della Regione, infatti, è a rischio crollo in più punti.

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