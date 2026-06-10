Quartu, in via Is Ammostus strada bloccata da una discarica di rifiutiPer liberare il passaggio si è reso necessario l’intervento dei vigili
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Lavori di inizio estate in qualche villino nella campagna quartese, dove il proprietario ha deciso probabilmente di rinnovare gli infissi e poi ha ben pensato di gettare le vecchie porte e finestre, assieme a spazzatura varia, proprio in mezzo alla strada in via Is Ammostus.
Molto più comodo, certamente, che smaltire gli ingombranti all’ecocentro o chiederne il ritiro a domicilio.
Così nella strada della campagna quartese, percorsa ogni giorno da tantissime persone, non solo residenti della zona, è stato necessario l’intervento del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale che ha fatto rimuovere la discarica e liberato la strada in modo da consentire di nuovo il passaggio.
Erano stati gli stessi residenti a segnalare il problema e a chiedere l’intervento che è stato subito portato avanti. Purtroppo in via Is Amostus l’abbandono selvaggio dei rifiuti è all’ordine del giorno. Qui nelle strade di campagna si gettano soprattutto ingombranti ma anche rifiuti speciali. E non mancano le macerie.L’agro quartese è il regno delle discariche di materiale edile che spuntano però anche nell’immediata periferia della città come nella zona industriale di Sa Serrixedda e nella collina di Pitz’e Serra. È uno spettacolo desolante specchio di un fenomeno che sembra non si riesca ad eliminare definitivamente.