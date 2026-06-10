Momenti di paura per una famiglia di Burcei che percorreva in auto la vecchia Orientale sarda diretta a Cagliari. Al 23esimo chilometro, all'altezza del Villaggio dei Gigli, sull'auto condotta da una donna di Burcei – Marcella Monni - e con a bordo il marito e i due figli è caduto un grosso ramo di un pino secco, causando danni al mezzo. Per fortuna, gli occupanti se la sono cavata solo un grande spavento. La donna è infatti riuscita a bloccare la macchina e nessuno è rimasto ferito. L'episodio ha però riacceso l’attenzione sulla sicurezza della storica arteria che collega Cagliari con diverse località del territorio.

Dopo l’impatto, la famiglia è stata costretta a fermarsi e ha ricevuto assistenza da alcuni automobilisti di passaggio. «Stavo percorrendo la ex SS 125 con la mia famiglia quando - ha raccontato Marcella Monni - la nostra auto è stata investita da un ramo di uno dei pini che fiancheggiano la carreggiata. Abbiamo vissuto attimi di paura. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma quanto accaduto dimostra, ancora una volta, che lo stato di pericolosità di questa strada non può essere ignorato. Sicuramente gli alberi secchi andrebbero tagliati. Quelli ancora verdi, andrebbero potati».

«I residenti di Burcei e dei vari villaggi che si affacciano sulla ex 125, ma anche gli automobilisti che percorrono abitualmente la strada - dice Vittorio Monni, del Comitato di Burcei che si occupa della viabilità nella zona - lamentano da tempo la presenza di numerosi alberi di pino secchi che, a causa del degrado e della mancata manutenzione da parte dell'Anas, rappresentano un pericolo concreto per chi percorre l’arteria soprattutto durante le giornate caratterizzate da vento forte».

Anche Omar Zaher, responsabile della sicurezza stradale della città metropolitana di Cagliari, sottolinea «la necessità di un rapido intervento da parte degli enti competenti. La sicurezza degli utenti della strada deve rappresentare una priorità assoluta. La presenza di alberi secchi in prossimità della carreggiata costituiscono una situazione di rischio che richiede una veloce valutazione tecnica e interventi tempestivi. Episodi come questo evidenziano l'importanza di una costante attività di monitoraggio e manutenzione per prevenire danni alle persone e alle cose».

Gli automobilisti segnalano anche la presenza di buche tra il bivio di Burcei e San Gregorio che rendono particolarmente insidiosa la circolazione.

Raffaele Serreli

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