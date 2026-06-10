la cerimonia
10 giugno 2026 alle 18:17
Pula, inaugurazione del nuovo campo di calcio a 9 in Via TigellioUna bella notizia per tutti gli appassionati di calcio del paese che vedranno sorgere, affianco al campo “Gigi Riva”, un nuovo rettangolo di gioco
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Un nuovo campo di calcio a 9 prende vita a Pula.
Una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio del paese che vedranno sorgere, affianco al campo “Gigi Riva”, un nuovo rettangolo di gioco. La cerimonia si terrà l’11 giugno alle 17.00 presso l’area sportiva comunale di Via Tigellio in Pula.
Durante l’inaugurazione verrà ospitata la manifestazione sportiva “Trofeo Città di Pula”, giunta alla sua ottava edizione, nella giornata dedicata agli esordienti misti.
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