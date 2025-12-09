Disagi in vista per chi domani dovrà percorrere la SS 125 Var “Nuova Orientale Sarda” in direzione Tortolì. La galleria “Gutturu Frascu”, un tunnel di oltre due chilometri e mezzo che attraversa il territorio di Maracalagonis, sarà infatti sottoposta alle consuete ispezioni tecniche e resterà chiusa per buona parte della giornata.

La circolazione verso Tortolì sarà deviata sulla strada provinciale 17, gli automobilisti dovranno scegliere un percorso alternativo tra gli svincoli di Solanas e Castiadas, con possibili rallentamenti nelle ore di punta. Nessun problema invece per chi viaggia verso Cagliari, dove il traffico scorrerà regolarmente.

I controlli sono programmati tra le 7 e le 19, ma la durata effettiva dipenderà dal tempo necessario ai tecnici per completare le verifiche.

