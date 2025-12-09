Statale 125, controlli nella galleria Gutturu Frascu: traffico deviatoDisagi in vista per chi domani dovrà percorrere la “Nuova Orientale Sarda” in direzione Tortolì
Disagi in vista per chi domani dovrà percorrere la SS 125 Var “Nuova Orientale Sarda” in direzione Tortolì. La galleria “Gutturu Frascu”, un tunnel di oltre due chilometri e mezzo che attraversa il territorio di Maracalagonis, sarà infatti sottoposta alle consuete ispezioni tecniche e resterà chiusa per buona parte della giornata.
La circolazione verso Tortolì sarà deviata sulla strada provinciale 17, gli automobilisti dovranno scegliere un percorso alternativo tra gli svincoli di Solanas e Castiadas, con possibili rallentamenti nelle ore di punta. Nessun problema invece per chi viaggia verso Cagliari, dove il traffico scorrerà regolarmente.
I controlli sono programmati tra le 7 e le 19, ma la durata effettiva dipenderà dal tempo necessario ai tecnici per completare le verifiche.
(Unioneonline)