Spiagge inaccessibili per anziani e disabili a Marina Residence e Santa Luria nel litorale quartese. La colpa è sempre del lungo tubo, un mostro in polietilene che si estende da Capitana fino a Flumini, ritornato in superficie mesi fa dopo alcuni lavori effettuati per cercare di riparare i danni seguiti al ciclone Harry.

Il tubo affiora sulla sabbia per quasi un chilometro e costituisce un ostacolo materiale che rende pericoloso, e in molti tratti di fatto impossibile, il libero accesso alla spiaggia e al mare.

«Il tubo purtroppo è ancora lì - dicono i frequentatori della spiaggia di Marina Residence – un tubo che deve essere scavalcato per accedere alla spiaggia, pericoloso per chiunque e che di fatto nega l'accesso ad anziani e disabili».

Abbanoa aveva spiegato che «il tubo è destinato a sparire quando saranno scollegati i depuratori, nei prossimi mesi. Era stato realizzato a suo tempo dal Comune per portare l’acqua depurata». Depuratori che andranno in pensione appena sarà conclusa la realizzazione del collettore fognario da Capitana a Terra Mala. Quella della costa è un’opera da otto milioni e cinquecento mila euro, a carico di Egas, già appaltata dal gestore unico.Ora nel tratto tra Marina Residence sino a Terra Mala. sono presenti i depuratori delle singole lottizzazioni ormai del tutto inadeguati. Questi impianti saranno trasformati in stazioni di sollevamento che rilanceranno i reflui nella nuova condotta lungo la litoranea per Villasimius. Sono i depuratori di Su Stangioni, Stella di Mare 2, Marina Residence, Stella di Mare 1, Costa degli Angeli, Is Meris, Riviera Capitana, Baia Azzurra, Salmagi e Marina delle Nereidi.

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