A segnalarla sono stati alcuni passanti. Da alcuni giorni la carcassa di una pecora giace sulle sponde del rio Su Pau nella campagna di Quartu. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per attivare le procedure per la rimozione.

«Abbiamo allertato anche l'assessorato all'ambiente - dicono i residenti della zona – anche perchè la carcassa è già sicuramente in putrefazione con le conseguenze igienico-santitarie che ne derivano».

Non è la prima volta che pecore morte vengono spesso anche gettate nei rii con grande pericolo per la salute pubblica. E i fiumi, non solo il Rio Su pau, nel litorale quartese, vengono spesso trasformati in discariche.

Il più bersagliato è il Rio Foxi. Lungo i suoi argini e qualche volta persino dentro l’acqua, si trova di tutto dalle carcasse ai animali, agli pneumatici, agli ingombranti gettati dagli incivili nelle sponde e che poi finiscono anche dentro l'acqua. Più volte anche i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno organizzato dalle passeggiate ecologiche proprio per provvedere alle bonifiche delle sponde dei rii trasformati in immondezzai. Perché i maleducati prediligano i fiumi non è dato sapersi. Probabile che a favorire il lancio di rifiuti sia la posizione isolata e nascosta , difficile da scoprire. Non ci si fa alcuno scrupolo a disseminare il territorio di rifiuti, non solo nei fiumi ma anche , come capita soprattutto nel periodo estivo, lanciando le buste di immondizia dai finestrini delle auto lungo le strade del mare come la sp17 ovvero la litoranea per Villasimius, la 125 e la 554 Var.

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