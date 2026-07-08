L'attesa è finita: domani mattina verrà aperto al traffico un nuovo tratto della statale 195bis "Nuova Sulcitana" tra la dorsale consortile di Macchiareddu e lo svincolo di Capoterra per la strada provinciale 91.

Contemporaneamente entrerà in esercizio anche la SS195dir, la bretella di Capoterra, con l'apertura degli svincoli di Capoterra e Su Loi.

L'apertura avverrà in modalità provvisoria, poiché sono ancora in corso alcuni lavori. Sul nuovo tratto della SS195bis sarà in vigore il limite di velocità di 50 chilometri orari, mentre in direzione Cagliari, all'altezza del km 10+660, la carreggiata si restringerà da due corsie a una, con limite di 40 chilometri orari, divieto di sorpasso e uscita obbligatoria.

Sulla bretella di Capoterra e sulle rampe degli svincoli di Capoterra e Su Loi il limite sarà di 40 chilometri orari con divieto di sorpasso.

Resterà vietato il transito a pedoni, biciclette, ciclomotori, mezzi agricoli e agli altri veicoli non ammessi su strade di questo tipo. Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, ricordando che fino al collaudo definitivo potranno essere presenti cantieri temporanei lungo il percorso.

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