San Sperate, schianto sulla 131: strada chiusa e un ferito in codice rosso al BrotzuDue auto coinvolte, l’incidente all’altezza di Conforama. Uno dei due veicoli si è ribaltato su un fianco
Un ferito in codice rosso, due feriti lievi e la statale 131 chiusa parzialmente al traffico. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata a San Sperate, all’altezza del chilometro 16,900, vicino a Conforama.
Due le auto coinvolte nello schianto, una delle quali si è ribaltata, rimanendo al centro della carreggiata e causando, di conseguenza, pesanti code e rallentamenti sul tratto di strada.
Il conducente dell’auto ribaltata, un uomo, è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale Brotzu, mentre il conducente e il passeggero dell’altro veicolo hanno riportato ferite lievi ed sono stati portati in ospedale.
Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, oltre alle squadre della Polizia Stradale per i rilievi. Il tratto della 131 è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione nord, con deviazione sulla strada complanare per circa un chilometro.
Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la circolazione e ripristinare la viabilità.