Un ferito in codice rosso, due feriti lievi e la statale 131 chiusa parzialmente al traffico. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata a San Sperate, all’altezza del chilometro 16,900, vicino a Conforama.

Due le auto coinvolte nello schianto, una delle quali si è ribaltata, rimanendo al centro della carreggiata e causando, di conseguenza, pesanti code e rallentamenti sul tratto di strada.

Il conducente dell’auto ribaltata, un uomo, è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale Brotzu, mentre il conducente e il passeggero dell’altro veicolo hanno riportato ferite lievi ed sono stati portati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, oltre alle squadre della Polizia Stradale per i rilievi. Il tratto della 131 è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione nord, con deviazione sulla strada complanare per circa un chilometro.

Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la circolazione e ripristinare la viabilità.

