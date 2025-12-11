Volgono al termine i lavori per l’allestimento del Museo regionale delle auto d'epoca e storiche Attilio Mocci Demartis, il primo in Trexenta. Quella che sta nascendo a Mandas è un’opera pubblica, dedicata al valore della nostalgia e del fascino suggestivo dei veicoli storici, del costo complessivo di 250.000 euro. «L’attesa è ormai quasi terminata - dice il sindaco Umberto Oppus -, in questi giorni abbiamo iniziato la sistemazione dei pavimenti e l’installazione dei pannelli». L’inaugurazione si terrà sabato 20 dicembre alle 11 in via Dante 4.

La Giunta comunale, prima di avviare i lavori, aveva approvato le variazioni al bilancio necessarie per poter programmare l’utilizzo dei fondi aggiuntivi incassati attraverso l’ottenimento di alcuni importanti finanziamenti pubblici: tra questi ci sono appunto i 250.000 euro ottenuti per la realizzazione del Museo e ulteriori 50.000 euro attraverso i quali è prevista la realizzazione di un’area camper. «La cultura dei motori e delle auto trova finalmente casa nel centro di Mandas», conclude il primo cittadino. Il museo, non offrirà solo veicoli storici, ma vuole raccontare nel piccolo la storia della tecnologia, del design e della società.

