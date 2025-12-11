Quartu, cresce l’attesa: domenica arriva la Fiamma olimpicaUn evento unico per la città che si prepara ad accogliere il simbolo di Milano Cortina 2026
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domenica 14 dicembre 2025, per la prima volta nella storia, Quartu Sant’Elena accoglierà la Fiamma Olimpica nel suo viaggio verso Milano-Cortina 2026, entrando ufficialmente nel percorso della staffetta. «È un grande onore vivere un’occasione così importante per lo sport e per la nostra città - commenta l’Assessora comunale allo Sport Cinzia Carta -. Parliamo di un evento unico per Quartu. di un’opportunità straordinaria per ritrovarci insieme e celebrare i valori dello sport, dell’inclusione e della comunità».
La città di Quartu attenderà la staffetta in viale Colombo, all’incrocio con via Nenni, nella piazza del Mare. L’appuntamento è per le 11.30, per un momento di festa, con il contributo della Regione, che coinvolgerà diverse associazioni sportive quartesi e una delegazione della comunità scolastica. La musica di Dj Tixi accenderà la mattinata durante l’attesa. I 45 tedofori che rappresenteranno la terza città della Sardegna si ritroveranno nel Collection Point indicato dall’Amministrazione: lo Spazio Michelangelo Pira: il Comune ha chiesto e ottenuto fossero coinvolti anche atleti quartesi, così da valorizzare il loro talento, il loro impegno e il legame con la nostra comunità.
Gli stessi atleti si sposteranno poi nel punto di attesa scelto per la cittadinanza - Piazza del Mare -, per l’arrivo della carovana, composta da truck, moto e ovviamente gli agenti per una gestione ottimale della manifestazione. La partenza del convoglio dall’incrocio Colombo-Bonaria-Nenni è prevista alle ore 12:50, con la delegazione di atleti quartesi, tra i quali anche i ragazzi diversamente abili dell’associazione Seguimi ASD, che si dirigerà verso il Lungomare Poetto, dove al confine con Cagliari è previsto il passaggio di consegne.