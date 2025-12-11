Domenica 14 dicembre 2025, per la prima volta nella storia, Quartu Sant’Elena accoglierà la Fiamma Olimpica nel suo viaggio verso Milano-Cortina 2026, entrando ufficialmente nel percorso della staffetta. «È un grande onore vivere un’occasione così importante per lo sport e per la nostra città - commenta l’Assessora comunale allo Sport Cinzia Carta -. Parliamo di un evento unico per Quartu. di un’opportunità straordinaria per ritrovarci insieme e celebrare i valori dello sport, dell’inclusione e della comunità».

La città di Quartu attenderà la staffetta in viale Colombo, all’incrocio con via Nenni, nella piazza del Mare. L’appuntamento è per le 11.30, per un momento di festa, con il contributo della Regione, che coinvolgerà diverse associazioni sportive quartesi e una delegazione della comunità scolastica. La musica di Dj Tixi accenderà la mattinata durante l’attesa. I 45 tedofori che rappresenteranno la terza città della Sardegna si ritroveranno nel Collection Point indicato dall’Amministrazione: lo Spazio Michelangelo Pira: il Comune ha chiesto e ottenuto fossero coinvolti anche atleti quartesi, così da valorizzare il loro talento, il loro impegno e il legame con la nostra comunità.

Gli stessi atleti si sposteranno poi nel punto di attesa scelto per la cittadinanza - Piazza del Mare -, per l’arrivo della carovana, composta da truck, moto e ovviamente gli agenti per una gestione ottimale della manifestazione. La partenza del convoglio dall’incrocio Colombo-Bonaria-Nenni è prevista alle ore 12:50, con la delegazione di atleti quartesi, tra i quali anche i ragazzi diversamente abili dell’associazione Seguimi ASD, che si dirigerà verso il Lungomare Poetto, dove al confine con Cagliari è previsto il passaggio di consegne.

