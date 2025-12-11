In vista dei grandi eventi del 29, 30 e 31 dicembre al Piazzale della Pace, con i concerti di Raf, Kid Yugi & Low Red e Gabry Ponte, la Fondazione Alghero mette a disposizione dodici postazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, rivolte a imprese commerciali o associazioni temporanee regolarmente costituite. Le postazioni saranno assegnate previo pagamento di un corrispettivo forfettario onnicomprensivo che include concessione dello spazio, noleggio e montaggio del gazebo, fornitura e consumi dell’impianto elettrico e servizio di guardiania notturna.

L’importo a base d’offerta per ciascun gazebo è fissato in tremila euro oltre IVA al 22%. Ogni operatore potrà presentare una o più offerte. Gli interessati dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito della Fondazione Alghero nella sezione “Avvisi e Bandi”.

Le domande, esclusivamente in formato cartaceo, dovranno essere consegnate presso gli uffici della Fondazione, dal 12 al 18 dicembre 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.

