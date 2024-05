Da qualche tempo girava voce che in una casa di Uta venisse venduta della droga e i carabinieri del paese, raccolti vari elementi, hanno organizzato un blitz in seguito al quale due persone sono state arrestate dopo essere state trovate in possesso di oltre un chilo e 300 grammi di cocaina.

I militari hanno svolto servizi di appostamento per studiare i movimenti della coppia e sono entrati in azione quando il marito, un 58enne, è salito in macchina per allontanarsi dall’abitazione. Bloccata l’auto, i carabinieri gli hanno fatto una serie di domande. Lui, già in agitazione, si è messo a urlare in mezzo alla strada, così da consentire alla moglie di mettersi in allarme e disfarsi dello stupefacente.

Ma la perquisizione è scattata nell’immediato anche con le unità cinofile. Aperta la porta, la 51enne ha capito di non avere scampo e ha consegnato spontaneamente la cocaina. I militari hanno inoltre recuperato due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

La coppia è stata portata in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata