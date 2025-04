Ben poco astratto, molto concreto – e con reciproca soddisfazione – l’affare che concluso tra Richard Widmaier Picasso, nipote di Pablo, e Renato Soru. Il primo ha comprato la villa di Is Cuccureddus, a Villasimius, che il fondatore di Tiscali aveva acquistato e ristrutturato nel 2003: 600 metri quadrati coperti, a ridosso della spiaggia, circondati da uliveto, vigneti e prato all’inglese.

Il prezzo su cui è stato trovato l’accordo è di 15,5 milioni di euro. Una trattativa senza scossoni, quella condotta nelle scorse settimane con la mediazione di John Bracco della società Waterfront Italy Real Estate.

Picasso è atterrato in Sardegna e si è subito innamorato della proprietà di Soru. Che per parte sua aveva un forte interesse a vendere: per martedì 10 giugno era stata fissata l’asta sulla sua casa di Bonaria, a Cagliari, per un prezzo di partenza di poco più di 4 milioni di euro. Una procedura che era stata avviata in virtù dei debiti contratti dall’ex presidente della Regione con Banca Intesa a causa di un mutuo di sette milioni non onorato. Con la vendita della villa di Is Cuccureddus Soru ha recuperato una buona scorta di liquidità che potrebbe servire per salvare la sua abitazione cagliaritana e bloccare la vendita all’incanto.

Una somma rilevante, 15,5 milioni, che si scosta (al ribasso) da quanto l’ex presidente aveva provato a realizzare nel 2012: allora la villa sul mare era stata messa in vendita da Sotheby’s Real Estate per il prezzo di 24 milioni. Nessun acquirente si fece avanti. Ora a godersi quel tratto di costa esclusivo sarà il nipote di Pablo Picasso.

(Unioneonline/E.Fr.)

