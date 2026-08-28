Donori, domenica la seconda edizione di Notturno Armonico con le musiche di Giuseppe VerdiUn’altra serata di grande musica, dopo quella dello scorso anno dedicata a Mozart
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Sarà dedicata al compositore di Busseto la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Sa Defenza con il patrocinio del Comune di Donori.
Un’altra serata di grande musica, dopo quella dello scorso anno dedicata a Mozart, che regalerà al pubblico alcuni dei brani immortali di Giuseppe Verdi. Sul palco ci saranno i cantori del Coro Sa Defenza e l’Ensemble Auras diretti dal maestro Alessio Pilloni. Conduce la serata Mattia Spada.
L’appuntamento è per domenica alle 20 nei giardini dell’ex Montegranatico. L’ingresso è gratuito. Per le persone con disabilità è possibile accedere direttamente al giardino dall’ingresso posteriore.