Villa San Pietro saluta l’estate con una serata tra sapori, musica e tradizioneProtagonista della serata sarà la cucina della tradizione sarda
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La Proloco ha organizzato per domani una serata dedicata alla conclusione della stagione estiva, con appuntamento a partire dalle 20,15 in piazza San Pietro.
Protagonista della serata sarà la cucina della tradizione sarda. Il menù proposto dalla Pro Loco prevede malloreddus alla campidanese come primo piatto e salsiccia arrosto come secondo, accompagnati da pane e da una bevanda a scelta tra acqua e vino rosso.
A fare da cornice alla cena sarà la musica, con una serata all’insegna del divertimento e dei balli sotto le stelle. Ad animare la piazza sarà Mariano Perria, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua musica.
L’iniziativa vuole essere soprattutto un’occasione per ritrovarsi e condividere insieme gli ultimi momenti dell’estate, prima del ritorno alla quotidianità. Una festa pensata per tutta la comunità e per quanti vorranno raggiungere Villa San Pietro per trascorrere una serata all’aperto, gustando i sapori della tradizione e lasciandosi coinvolgere dalla musica.
L’ingresso alla serata è dunque l’occasione per vivere la piazza e la comunità di Villa San Pietro in un’atmosfera festosa, con il buon cibo e la musica protagonisti dell’ultimo grande appuntamento dell’estate 2026.