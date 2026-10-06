A Quartu lo conoscono tutti. Il negozio del pakistano Fared, adesso in via Porcu, prima poco distante in piazza Azuni, è una realtà attiva da più di trent'anni. Per questo mai si sarebbe aspettato di finire nel mirino dei balordi.

Tre ragazzini sono entrati nel suo negozio e hanno acquistato una collanina da 10 euro. «Non abbiamo cambio», hanno detto a Fared consegnandogli 50 euro. Nessun problema per il commerciante, che ha consegnato il resto di 40 euro. Dopodiché gli acquirenti sono andati via. Quello che avevano fatto, Fared lo scoprirà solo dopo al distributore di benzina: andato a fare il pieno si è visto restituire la banconota da 50 euro perché falsa.

«Sono molto amareggiato per quello che è successo», racconta, «erano in tre: avranno avuto sui diciotto anni e sembrava che volessero fare un normale acquisto. Mi hanno dato 50 euro per una collanina da 10 e gli ho restituito 40. Non sono ancora andato a presentare denuncia perché spero che si facciano vivi e mi restituiscano i soldi. Ho lanciato anche l'appello sui social. Io sono una brava persona quindi lascio loro un paio di giorni di tempo per rendersi conto di quello che hanno fatto altrimenti andrò dai carabinieri».

In tanti hanno espresso solidarietà a Fared aiutandolo a condividere il suo appello.

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