Un guasto al macchinario per la Tac del Microcitemico ha costretto ieri diversi pazienti a tornare a casa senza poter effettuare gli esami programmati. Un disservizio particolarmente delicato per chi attende gli accertamenti necessari per proseguire il proprio percorso di cura.

Dall'ospedale assicurano che il problema è già stato preso in carico e che il macchinario dovrebbe tornare operativo entro la fine della settimana. «Abbiamo avvisato tutti gli utenti», fanno sapere dall’Arnas Brotzu. L'impegno è quello di recuperare gli appuntamenti saltati già dalla prossima settimana: «Li prenderemo in carico tutti e lavoreremo anche la sera per recuperare».

Il nuovo episodio riporta però alla luce le difficoltà legate alle apparecchiature diagnostiche negli ospedali cagliaritani. Solo pochi mesi fa, infatti, un problema aveva interessato anche il sistema per la riproduzione delle immagini della Pet-Tc al Businco, con gli esami di Medicina nucleare rimasti bloccati per settimane. La vicenda aveva provocato la protesta dei pazienti, preoccupati per le ripercussioni sui percorsi terapeutici. In quell'occasione l'Arnas Brotzu aveva spiegato che era in corso la sostituzione del sistema di refertazione, assicurando la soluzione del problema entro una settimana.

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