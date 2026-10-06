Domani, 7 ottobre, l’erogazione dell'acqua sarà regolarmente garantita nel litorale di Quartu. Ma sarà l’unica zona della città a godere del servizio: tutti gli altri utenti rimarranno con i rubinetti a secco dalle 10,30 alle 17 a causa di un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nei pressi della rotatoria tra viale Colombo e via Marconi. Nei giorni scorsi è stata riscontrata una dispersione: i tecnici hanno effettuato i sopralluoghi e programmato l’intervento che, considerata la particolarità del punto (si tratta di uno degli snodi principali della rete idrica cittadina) richiederà di operare con la condotta del tutto libera dall’acqua.

Oggi viene fatto sapere che i tecnici di Abbanoa effettueranno delle manovre in rete che consentiranno di circoscrivere al centro urbano l’interruzione.

La chiusura sarà effettuata dai serbatoi di Sa Serrixedda e non riguarderà il litorale: il territorio da Margine Rosso fino a Geremeas sarà regolarmente alimentato dall’acquedotto “Sud Occidentale” che non subirà alcuna interruzione.

Saranno regolarmente riforniti i tre grandi serbatoi pensili della fascia costiera dai quali dipende l’approvvigionamento delle località nei quali è presente la rete idrica gestita da Abbanoa.

(Unioneonline)

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