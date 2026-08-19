Solanas, lutto cittadino con bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici per i funerali di Michela RubiuLa cerimonia sarà celebrata nella chiesa parrocchiale della "Madonna della Fiducia”
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La sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, ha emesso l'ordinanza di proclamazione del lutto cittadino in occasione del funerale (con data e ora ancora da stabilire), di Michela Rubiu, vittima di femminicidio.
La donna è morta lunedì in ospedale dopo essere stata ferita dal marito con un colpo di pistola a Solanas il 23 luglio scorso.
«Un tragico caso di femminicidio, piaga sociale che- si legge nell'ordinanza- continua a colpire le donne e a ferire, nel profondo, l'intera collettività». Con le comunità di Sinnai e di Solanas che hanno manifestato sconcerto, sgomento e cordoglio per l'accaduto.
I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale della "Madonna della Fiducia” di Solanas, in data e ora che saranno comunicate con successivo avviso non appena rese note dalla famiglia.
Il lutto cittadino verrà proclamato per il giorno del funerale, «interpretando - si legge nel decreto - il sentimento di dolore e di sdegno di tutta la comunità sinnaese, profondamente colpita dalla tragica vicenda, e di manifestare, in modo tangibile, la vicinanza alla famiglia ed ai parenti». «Si dispone che in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione del territorio comunale siano issate le bandiere a mezz'asta; si invita tutta la cittadinanza, ed in particolare le attività autonome, gli imprenditori ed i commercianti, a sospendere la loro attività in concomitanza con la cerimonia funebre, con le modalità più opportune per tali circostanze, come segno tangibile di vicinanza alla famiglia e di condanna verso ogni forma di violenza contro le donne».