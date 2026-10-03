Quattro giornate dedicate alle famiglie, ai bambini e alla socialità, con spettacoli, animazione, musica e momenti di incontro. Arriva il Festival delle Famiglie, iniziativa che coinvolge i 26 Comuni del PLUS Area Ovest e del PLUS Sarrabus Gerrei, con l’obiettivo di far conoscere i Centri per la Famiglia, i servizi e le opportunità a disposizione delle comunità.

Il programma prevede quattro appuntamenti, tutti con inizio alle 16.30, in altrettante località del territorio. Si parte giovedì 8 ottobre a Villa San Pietro, nel Parco Fluviale, per proseguire venerdì 9 ottobre a Decimomannu, al Polo fieristico di Santa Greca. Gli incontri riprenderanno giovedì 15 ottobre a San Vito, nel piazzale della chiesa di Santa Barbara, e venerdì 16 ottobre a San Nicolò Gerrei, in piazza Emilio Lussu.

Ogni giornata si aprirà con l'accoglienza e la presentazione del Centro per la Famiglia, seguite da uno spazio informativo e da attività ludico-creative curate dagli operatori. Alle 17.30 spazio al teatro e all'animazione per bambini e genitori. Il programma proseguirà alle 18.30 con spettacoli musicali e racconti: «Guettus – Racconti e canzoni scoppiettanti» e «Cixerri Swing – Racconti e canzoni trascinanti», con musicisti e artisti del territorio. Previsti anche il concerto di Elena Cicu e momenti di intrattenimento musicale, con il coinvolgimento delle Proloco e delle associazioni locali.

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