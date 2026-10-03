Continua a Selargius il piano di disinfestazione da blatte in corrispondenza delle caditoie stradali. Il prossimo appuntamento è per giovedì dalle 9 alle 11,30 nelle vie Dessi (tratto compreso tra Via Don Bosco e Via Londra); Terreforru (tratto compreso tra Via Friuli e Via Sicilia), Campi Elisi (tratto compreso tra Via Terreforru e via Lazio), San Luigi (tratto compreso tra Via Zara e Via Diaz) e Tazzoli (tratto compreso tra Via Diaz e Via Sauro).

Per i residenti, l'obbligo di allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi e tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa.

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