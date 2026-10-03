Bambini, adulti e associazioni di volontariato. Tutti insieme a difesa dell’ambiente e contro il degrado degli spazi verdi urbani e delle campagne. Grande partecipazione a Dolianova alla manifestazione di Legambiente “Puliamo il mondo” giunta quest’anno alla 34^ edizione.

I volontari, armati di guanti e rastrelli hanno ripulito l’area intorno al campo sportivo di Sant’Elena per poi trasferirsi a Funtana ’e Pirastru. Un’azione concreta contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che non risparmia un territorio virtuoso come il Parteolla dove la raccolta differenziata va oltre l’85 per cento dei rifiuti smaltiti.

All’iniziativa promossa dall’associazione ambientalista erano presenti i ragazzi delle classi I A e I B delle scuole medie, una delegazione del gruppo scout e del gruppo folk, la Protezione Civile e i volontari del Comitato Trame di terra. Presenti anche la vicesindaca di Dolianova Daniela Zedda, l’assessore all’Ambiente Chicco Fenu e la consigliera d’opposizione Sara Placido.

© Riproduzione riservata