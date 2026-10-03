Il comune di Samatzai ha concesso una sovvenzione di 3 mila 700 euro all’associazione Progresso Donna per la realizzazione di una serie di attività inserite nel programma della manifestazione socioculturale “Su Logu Nostu – Edizione 2026”.

La decisione è stata assunta con la determinazione dell’area amministrativa del 23 settembre 2026 documento (pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), in attuazione della deliberazione della giunta comunale del 22 settembre.

Il contributo finanzierà diverse iniziative: un laboratorio di cucito, un laboratorio natalizio, un laboratorio teatrale, l’organizzazione dell’esibizione del coro “Schola Cantorum” e la collaborazione alla quarta edizione del festival letterario “La Leggerezza del male”, oltre ad altre attività di promozione della lettura.

La sovvenzione sarà erogata in due tranche. L’intervento rientra nel programma comunale di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. Per l’edizione 2026 di “Su Logu Nostu” l’amministrazione aveva stanziato complessivamente 17 mila euro, destinati alle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata