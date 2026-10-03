La natura, la storia e i paesaggi di Pula conquistano gli atleti arrivati da 23 nazioni per partecipare alla competizione internazionale di Orienteering che ha fatto tappa nel territorio comunale. Una manifestazione che ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione turistica e valorizzazione delle bellezze locali, con numerosi sportivi che hanno scelto di trattenersi a Pula per diversi giorni. La maggior parte dei partecipanti proveniva dai Paesi scandinavi.

La gara ha preso il via nell’area naturalistica della ZSC (Zona speciale di conservazione), inserita nella Rete Natura 2000, il sistema ecologico promosso dall’Unione europea per tutelare la biodiversità. Il percorso ha poi raggiunto la Batteria Boggio, per concludersi nel centro urbano.

Particolarmente apprezzate dagli atleti le bellezze naturalistiche della foce del Rio Pula e la suggestiva Batteria Boggio, fortificazione militare che oggi rappresenta un prezioso sito di archeologia militare, destinato a diventare presto fruibile al pubblico. Da struttura nata per la difesa del territorio contro le invasioni, la Batteria si è trasformata in un luogo di tutela della natura e di valorizzazione dei paesaggi, attraversati da sentieri che regalano scorci di grande fascino.

«Si tratta di aree di straordinario valore ambientale e storico che saranno ricomprese nel futuro Parco archeologico regionale, attualmente in fase di strutturazione amministrativa», spiega il sindaco, Walter Cabasino, «una prospettiva che punta a coniugare conservazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale e naturalistico di Pula. Ospitare manifestazioni di questo tipo permette di far apprezzare il nostro territorio ai visitatori provenienti da tutto il mondo anche lontano dai mesi di alta stagione».

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