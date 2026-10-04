Rissa nella notte ad Assemini, dove tra le 3.30 e le 4 diverse ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere alcuni feriti coinvolti nel pestaggio.

Non si conosce ancora nessun dettaglio dell’episodio, salvo che le condizioni di salute dei giovani curati dai sanitari non sarebbero gravi.

Ma l’episodio avviene a pochi giorni di distanza da un’altra rissa - scoppiata il 20 settembre sempre alle 3.30 ad Assemini - con vari giovani rimasti contusi in via Salaris.

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