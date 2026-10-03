«Cittadine e cittadini, sono trascorsi i primi 100 giorni di mandato. Sono stati giorni intensi, di ascolto, di lavoro quotidiano e di problemi affrontati senza rinvii. Vogliamo rendicontare con trasparenza ciò che è stato fatto, mettendo le basi per il lavoro dei prossimi mesi. Non abbiamo fatto promesse, abbiamo cercato di ascoltare e di agire, mettendo le basi per i prossimi mesi e per i prossimi anni».

Così il sindaco di Burcei Marcello Malloru sull’operato della sua amministrazione nei primi cento giorni al governo del paese.

«Senza uffici che funzionano – ha aggiunto il primo cittadino - non riparte nulla. Ringraziamo i principali artefici: i nostri dipendenti comunali, che in una situazione di estrema carenza di personale stanno supportando questa Amministrazione».

Poi l’elenco delle cose fatte:

«Abbiamo lavorato per il Concorso Funzionario amministrativo-contabile (procedura avviata dell'amministrazioneprecedente): avviata procedura di sblocco, chiusura prevista entro il prossimo mese, per la nuova assunzione a tempo indeterminato: Collaboratore Amministrativo Esperto per l'Ufficio anagrafe tramite graduatorie di altri Comuni. E ancora:

- Convenzione con Serramanna per 50% di Operaio Esperto per i manutentivi.

- Supporto immediato agli uffici con n.2 operatori da ditta specializzata.

- Servizio Civile Universale: presi servizio n.6 giovani per 12 mesi (progetto dell'amministrazione precedente)

- Tirocini Formativi: 1 giovane universitario per 300 ore in convenzione con Università di Cagliari.

La scuola, politiche giovanili e sport:

- Polo Scolastico Unico in Via Progresso: avviato iter acquisizione ex ASL da riqualificare per infanzia, primaria e secondaria.

- Mensa scolastica con cucina a Burcei: lavori appaltati in ultimazione, gara attrezzature su SardegnaCAT e predisposizione gara servizio.

- Manutenzione Scuola Primaria: ritinteggiatura aule.

- Bando Isc@la: progetto per edilizia scolastica.

- Bando "Piccoli Comuni": progetti educativi e doposcuola.

- Sport: richiesto finanziamento regionale per riqualificazione Polo Sportivo Piazza G.P. Marcia (tennis polifunzionale, calcetto sintetico, nuovo basket e campo bocce). Sostegno associazioni.

Ancora, il patrimonio e gli immobili comunali:

- Immobile Eredi Quarto: accolta donazione, avviato iter acquisizione con verifica e perizia, valutazione finanziamento RAS.

La sicurezza, il decoro e i servizi essenziali:

- Caserma Carabinieri: definito iter con Comando Provinciale e convenzione progettazione.

- Videosorveglianza e Cybersecurity: partecipazione a bandi Ministeriale e regionale.

- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): approvato il progetto per la sua realizzazione che interesserà la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti privati e comunali. Ricerca finanziamento.

- Ecocentro Comunale: avviata consegna alla ditta incaricata per utilizzo parziale, in attesa autorizzazioni definitive.

- Decoro urbano: piano pulizia strade anche periferiche e spazzamento meccanico 2 volte al mese.

- Regolamento Decoro Urbano e gestione bidoni.

- Fibra: accordo con ditta per sistemazione caditoie Piazza Repubblica e via Manno.

La viabilità e la strade rurali:

- Segnale telefonico S.P. 21 e ex SS125: progetto per ripetitore in località Bruncu Sa Tuvura con richiesta finanziamento regionale.

- Collegamento Burcei-Villasalto: definita la bozza del protocollo d'intesa con Sinnai e Villasalto.

- Nuovo Collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis: conferenza servizi per 2° Lotto (700mt, 4 milioni, avvio primavera), progettazione VIA per tratto centrale consegna settembre 2027.

- Strade rurali: schema convenzione con aziende agricole.

L’urbanistica, i lavori pubblici e lo sviluppo:

- Centro Matrice e PUC: concluso Piano Particolareggiato Centro Matrice verso Consiglio Comunale, in definizione variante PUC per Nuovo Cimitero, Zona Industriale e strade.

- Rigenerazione urbana e contrasto spopolamento: Finanziamento di 150.000 euro per la progettazione di interventi di riqualificazione di piazze, marciapiedi e strade del centro urbano. partecipazione Bando ANCI per la riqualificazione del Parco Isidoro Frigau. Pubblicazione del bando da €15.000 per acquisto e ristrutturazione della prima casa.

- Parco Sa Scova: progetto di riqualificazione e utilizzo a fini turistici/ambientali.

- Area camper: individuata l'area dove realizzare di un'area attrezzata di supporto ai camperisti

- Ampliamento Cimitero: 300.000 euro dalla Regione per la sopraelevazione e predisposizione variazione di bilancio per l'inserimento delle somme necessarie.

Ambiente, agricoltura e territorio:

- Usi civici: avvio regolamentazione, regolamento legnatico a terra.

- Digitalizzazione - SINFI: adesione per mappatura infrastrutture.

Turismo, cultura, memoria e comunità:

- Turismo enogastronomico: Bando RAS manifestazione autunnale e Sagra Piatti Tipici.

- richiesto finanziamento per la realizzazione della manifestazione "Natale a Burcei: Giogusu de luxi"

- Archeologia: candidatura bando regionale per Su Nuraxi e percorso ambientale Sa Scova.

- Memoria - 50° Milite Ignoto: 4 novembre manifestazione Piazza Is Griffonis (1976-2026) e targa a Cavaliere della Repubblica.

- Estate Burcerese 2026: giornate ecologiche, Summer Cup, tornei, Festa del Pastore, Bidda Rock, country, campeggio bambini.

- Natale "Giogusu de Luxi": eventi dicembrini.

- Evento 9 Ottobre "Alla scoperta delle razze Asinine": mattina con scuole e pomeriggio 1° Convegno in Aula Consiliare.

Europa, reti e servizi sovracomunali:

- AICCRE - Gemellaggio con El Bonillo (Spagna).

- UNCEM: adesione come Comune montano.

- Unione dei Comuni del Gerrei: intrapresi rapporti istituzionali coi comuni dell'Unione, per una formale adesione e condivisione di servizi e programmazione territoriale.

«Non abbiamo fatto promesse, abbiamo cercato di ascoltare e di agire, mettendo le basi per i prossimi mesi e per i prossimi anni», ha concluso Malloru.

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