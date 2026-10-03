Lo scorso mese l'incendio nel parcheggio di Cannesisa che danneggiò un'auto in sosta. A distanza di poche settimane, le fiamme si sono nuovamente sviluppate a Torre delle Stelle fra le villette. Il fuoco ha aggredito una piccola area fra le villette, suscitando però la preoccupazione dei residenti. C'è chi si è rivolta anche al Comune di Maracalagonis manifestando la sua preoccupazione per questo secondo episodio in poche settimane all'interno del villaggio turistico.

I cittadini di Torre delle Stelle chiedono che il villaggio venga attrezzato di colonnine idranti antincendio e messo così in sicurezza. «Non è ammissibile», accusano, «che in un villaggio turistico di mille e 300 villette non ci siano idranti. Una necessità per la sicurezza del sito». Sul posto sono intervenuti la Protezione civile, i Forestali e una squadra di Vigili del fuoco con l'area bonificata e messa in sicurezza.

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