Un piccolo campo da basket e uno regolamentare da bocce, un’area giochi per bambini e un’area per i pic-nic: via libera al progetto esecutivo della seconda parte dei lavori che cambierà volto a piazza Liori. Gli interventi della prima tranche dell’opera di restyling sono ormai completati, ma il Comune guarda già ai prossimi che trasformeranno quell’area un tempo degradata anche in seguito ai danni riportati dall’alluvione, nel salotto buono di Capoterra.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega quale sia l’obiettivo principale del progetto: «Abbiamo voluto creare una continuità tra il parco e la piazza Liori, abbracciando la parte alta della zona e via Sardegna. Aree verdi, spazi per il tempo libero e un luogo adatto per ospitare concerti e spettacoli all’aria aperta: il centro di Capoterra, una volta che gli interventi saranno completati, si presterà agli usi più disparati».

Impianti di illuminazione, spazi verdi, collegamento con via Grazia Deledda, una nuova pavimentazione e la creazione di uno spazio per le serate danzanti degli anziani: dopo la prima parte dei lavori costata 2milioni di euro, ecco che con il finanziamento di 1,5 milioni il Comune è pronto a completare l’opera. Il prossimo passo sarà la demolizione del vecchio caseggiato della Telecom, la creazione di una pista ciclabile, il posizionamento di un chiosco con bagni annessi.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici detta i tempi dell’intervento: «I lavori partiranno il prossimo mese, la fase burocratica è ormai alle battute finali, dopodiché potrà aprire i battenti il nuovo cantiere. Quello che maggiormente ci soddisfa di questa seconda parte del progetto è la cura dei dettagli, la nuova piazza Liori è stata concepita per diventare un centro attrattivo dei cittadini di tutte le età. Al campo da basket 3 X 3, quello da bocce adatto ad ospitare le gare agonistiche e al posizionamento delle attrezzature per il pump truck in grado di attirare i ragazzi in bici o in skate, si aggiungerà un’area gioco per i più piccoli, un percorso tattile, un piccolo orticello, un tavolo da ping-pong da esterno, e un tappeto elastico. Siamo sicuri che la nuova piazza Liori, che già nell’ultimo anno ha dimostrato tutte le proprie potenzialità per diventare il centro attrattore di Capoterra, renderà la nostra città ancora più accogliente».

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