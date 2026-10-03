A Sarroch si aprono le iscrizioni alle nuove attività dedicate a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di offrire occasioni di gioco, incontro e socialità a diverse fasce d’età. Il programma, promosso dal Comune, prenderà il via questo mese e comprende la Ludoteca, lo Spazio bimbi e le attività rivolte agli adolescenti.

La Ludoteca è destinata ai bambini dai 6 ai 10 anni, mentre lo Spazio bimbi accoglierà i più piccoli, dai 18 mesi ai 5 anni. Per i bambini tra i 18 mesi e i 3 anni è prevista la presenza obbligatoria di un adulto durante le attività, così da accompagnarli in questa prima esperienza di condivisione e gioco fuori dall’ambiente familiare.

Un percorso specifico sarà riservato anche agli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, con priorità per i residenti a Sarroch. Prima dell’avvio delle iniziative sono in programma incontri conoscitivi e di programmazione con i ragazzi iscritti, per coinvolgerli nella definizione delle attività e favorire la partecipazione. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 12 ottobre. Tutti i dettagli, i requisiti e i moduli online sono consultabili nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

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