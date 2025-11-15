Solanas, lavori in corso per la sistemazione delle stradeRimandata l’apertura dell’ecocentro per la raccolta dei rifiuti
Migliora la viabilità nella frazione turistica di Solanas con la sistemazione di diverse strade, da tempo ridotte in precarie condizioni con disagi per tutti.
Le strade interessate dai lavori sono:Via dei Gelsomini, Dei Ciclamini, Delle Zinnie, Delle Sterlizie e Campu Longu. Il progetto è stato finanziato dalla Città metropolitana.
Rimandata invece l'apertura dell'ecocentro realizzato dalla Cosir, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. All'origine del ritardo ci sarebbero problemi legati all'allaccio della corrente elettrica.
Raffaele Serreli