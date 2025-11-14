Un defibrillatore semiautomatico anche a San Priamo, la frazione del Comune di San Vito lungo la ex 125. Ad acquistarlo e posizionarlo su una parete della canonica della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea amministrazione comunale (con i fondi dell’assessorato alla Protezione Civile).

«Il nuovo defibrillatore – sottolinea il Comune in una nota - si affianca a quelli già posizionati in altri cinque punti dell’abitato di San Vito, portando il totale a sei e contribuendo a rendere San Vito un paese sempre più cardioprotetto».

Il penultimo defibrillatore – il quinto – era stato posizionato pochi mesi fa a San Vito in Piazza Chiesa in ricordo di Gesuino Zuncheddu, scomparso di recente. In quel caso fu donato al Comune dall’associazione “Un cuore per Marco” che da anni sta portando avanti un progetto per formare i cittadini e posizionare in tutti i centri del Sarrabus un gran numero di defibrillatori.

© Riproduzione riservata