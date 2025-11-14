Quartu, 800 mila euro per l'ingresso delle Fornaci PicciLa struttura sarà destinata ai servizi comunali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Quartu ha ottenuto un finanziamento di 600 mila euro dalla Regione da investire con altri 200 mila euro del Comune per sistemare l’edificio vicino all’ingresso delle Fornaci Picci, in via Brigata Sassari, da destinare a servizi comunali.
«Abbiamo partecipato al bando regionale per la riqualificazione di edifici pubblici-ha spiegato il sindaco Graziano Milia. Ci siamo piazzati al 16esimo posto su una graduatoria di centinaia di partecipanti. Così è arriva al Comune un contributo di 600mila euro che potremo presto utilizzare per un progetto importanti nel complesso delle Fornaci Picci».