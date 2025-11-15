Castiadas, 53mila euro per le luminarie di Natale in ogni borgata del paeseIl sindaco Murgioni: «Offriremo ai cittadini e ai visitatori una esperienza suggestiva sotto le feste»
Grandi luminarie in ogni borgata a Castiadas in occasione delle festività natalizie. Il Comune, infatti, ha messo a disposizione 53mila euro.
«Non solo aggiungeremo splendore e decoro alle vie principali del paese – spiega il sindaco Eugenio Murgioni - ma trasformeremo questi spazi in vivaci punti d’incontro per i residenti e per i turisti».
Sette i punti strategici in cui verranno installate le luminarie: Olia Speciosa, Castiadas Centrale, Camisa, Annunziata, San Pietro, Maloccu e Sant’Elmo «con particolare attenzione – viene riportato nella delibera - alle aree ad alta concentrazione di attività economiche, turistiche e culturali».
Le luminarie (tutte a basso consumo energetico) saranno accese l’8 dicembre per poi essere spente il 6 gennaio. L’iniziativa «consentirà – conclude Murgioni – di offrire ai cittadini e ai visitatori una esperienza suggestiva sotto le feste rafforzando, tra l’altro, il senso di comunità».