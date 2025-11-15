L’autorità portuale vuole portare la luce nel buio di Su Siccu. E per permettere gli interventi nella zona est (quella verso il padiglione Nervi) sono istituiti lunghi periodi di divieto di sosta.

«L’illuminazione delle aree di Su Siccu lato est ed in prossimità all’accesso del Parco Nervi», si legge nel provvedimento, «risulta insufficiente per le attività che ivi si svolgono nonché per garantire la pubblica incolumità».

I lavori sugli impianti sono stati affidati alla ditta Icea Srl e dureranno 120 giorni, suddivisi in due lotti «al fine di limitare il disagio degli utenti e consentire, comunque, l’accesso in condizioni di sicurezza al parco del Magazzino del Sale, ai locali presenti nella zona ed alle concessioni».

I divieti (di transito e sosta) saranno in vigore dal 24 novembre al 18 marzo 2026.

