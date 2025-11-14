San Vito diventa sempre più un paese a misura dei più piccoli. L’amministrazione comunale ha infatti completato e messo a disposizione l’area giochi per i bambini che frequentano la sezione Primavera.

Ma questo è solo l’ultimo di una serie di interventi dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Pochi mesi fa è stata arricchita Piazza Cogoini (fianco scuole elementari) con una grande scacchiera dipinta sul pavimento. Una piazza che negli ultimi anni, grazie appunto ad una serie di lavori da parte del Comune, è diventata uno dei principali luoghi di ritrovo per i bambini e le famiglie.

Da parte del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi c’è anche un invito al rispetto del patrimonio pubblico: “Si evitino i grafiti – ha detto – e anche le sgommate con le biciclette che, ricordiamo, non possono circolare all’interno della piazza".

