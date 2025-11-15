Sono stati approvati al Comune di Selargius gli elenchi provvisori delle domande ammesse, per il sostegno alla locazione, relativo all'annualità 2025.

È possibile verificare la propria posizione negli elenchi tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Eventuali integrazioni documentali, osservazioni o richieste di riesame vanno indirizzate all’Ufficio Servizi sociali del Comune, entro il 20 novembre.

