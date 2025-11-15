il bando
15 novembre 2025 alle 12:41
Selargius, contributi per il sostegno all’affittoPubblicato l'elenco provvisorio delle domande ammesse
Sono stati approvati al Comune di Selargius gli elenchi provvisori delle domande ammesse, per il sostegno alla locazione, relativo all'annualità 2025.
È possibile verificare la propria posizione negli elenchi tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda.
Eventuali integrazioni documentali, osservazioni o richieste di riesame vanno indirizzate all’Ufficio Servizi sociali del Comune, entro il 20 novembre.
