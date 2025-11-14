Momenti di paura nel tardo pomeriggio in via 21 Aprile, a Monserrato, dove due ragazze di 12 e 13 anni sono state investite da una Smart mentre attraversavano la strada. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha attirato subito l’attenzione dei passanti che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure alle due minorenni, che sono poi state trasportate al Policlinico in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Gli agenti della Polizia locale di Monserrato hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica: le indagini sono coordinate dal comandante Mauro Soru.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti.

(Unioneonline/Fr.Me.)

