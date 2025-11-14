Potenziare la compagnia barracellare di Muravera con 26 nuovi agenti. È quanto prevede il bando del Comune di Muravera destinato all'arruolamento di altre unità per potenziare, appunto, la compagnia al comando del capitano Daniele Battaglia.

Le domande, redatte in formato pdf, potranno essere presentate tramite Pec all'indirizzo barracelli.muravera@pec.it, a partire dalle ore 24 del 10 gennaio 2026 e fino alle ore 24 del 24 gennaio. Oltre al modulo di domanda, i candidati dovranno allegare una autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali. La documentazione dovrà essere successivamente presentata in originale durante il primo colloquio con il comandante.

Undici, al momento, gli agenti operativi. Ci sono anche due donne. Una, Barbara Codonesu, ricopre anche l’incarico di segretaria e responsabile della sezione tutela animale. La sede (temporanea) è presso il Liceo di Muravera.

«I cittadini – sottolinea il comandante Battaglia – ci vedono come una presenza importante. Ogni giorno qualcuno per strada ci ferma per delle segnalazioni. Apprezzano quello che facciamo e per noi questa è la soddisfazione più grande».

© Riproduzione riservata