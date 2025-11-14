Con voti unanimi, il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile. Il documento è stato illustrato dall’ingegner Barbara Dessì e dal funzionario comunale Paolo Monni, con interventi della sindaca Barbara Pusceddu e dei consiglieri Moriconi, Zucca, Usai, Tremulo e Lobina.

Sempre all’unanimità, sono stati approvati anche l’assegnazione e l’erogazione di contributi per l’edilizia di culto e per gli altri edifici destinati a servizi religiosi, nonché il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028. La presentazione del DUP è stata accompagnata da diversi interventi sia della maggioranza sia della minoranza.

Non è invece passata la proposta di modifica del regolamento TARIP puntuale, presentata dai sette consiglieri di opposizione. La proposta, illustrata dal relatore Walter Zucca, puntava a modifiche sui mastelli da 120 litri consegnati ai commercianti, ritenuti causa di un possibile aumento della bolletta. Il dibattito ha visto interventi dei consiglieri Paolo Usai, Roberto Loi, Aldo Lobina e Ruben Tremulo e si è acceso quando Roberto Loi ha lamentato di non aver potuto esprimere la propria dichiarazione di voto. Il presidente Massimiliano Mallocci ha replicato sostenendo che il dibattito, lungo e vivace con la partecipazione di quasi tutti i gruppi, era già chiuso, sospendendo poi i lavori.

Alla ripresa, la proposta della minoranza è stata bocciata dalla maggioranza. Non è passata neppure la proposta di rinvio dell’ordine del giorno presentata dal consigliere di maggioranza Paolo Usai, per mancanza di unanimità.

Polemiche sono sorte anche sul trasferimento di un finanziamento regionale da 515mila euro, inizialmente destinato a opere di risanamento idraulico nella frazione di Solanas, ora destinato a interventi di risanamento nel quartiere vicino alla pineta. Sulla questione sono intervenuti i consiglieri Loi, Zucca e Lobina.

Durante la seduta, sono state presentate anche interrogazioni dai consiglieri Roberto Loi, Walter Zucca, Roberta Simoni, Cosimo Lai e Aurora Cappai, con risposte della sindaca Pusceddu e degli assessori Cristiano Spina e Maurizio Boassa.

© Riproduzione riservata