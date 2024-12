Ricorrono i trent'anni del presepe sott'acqua nel mare di Solanas. Il Club sub Sinnai si prepara alla ricorrenza col presepe che sarà allestito il 21 dicembre in un grotta naturale a diversi metri di profondità e a cento metri di distanza dalla spiaggia.

Il calendario è già pronto: alle 16 del 21 dicembre, i sub si ritroveranno in spiaggia.

Poi, alle 17, tutti in parrocchia per la celebrazione della messa con la partecipazione del Coro Segossini di Sinnai. Poi, tutti di nuovo in spiaggia dove dopo la benedizione delle statuine del presepe, i sub si immergeranno in acqua componendo nella grotta sott'acqua il presepe.

Lo stesso di 30 anni fa che gli innamorati delle immersioni potranno "visitare" sino presumibilmente all'Epifania. L'iniziativa è del Club sub Sinnai in collaborazione con la parrocchia di Solanas, frazione turistica di Sinnai.

