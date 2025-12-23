Cerimonia stamattina a Villasalto in occasione delle festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno, con la consegna del calendario storico per il 2026 dell'Arma dei carabinieri.

Lo ha consegnato il luogotenente comandante delle Stazione dei carabinieri, Gino Paventi, al sindaco del paese Leonardo Usai.

Una cerimonia semplice ma fortemente significativa che si è tenuta in Municipio anche con lo scambio degli auguri natalizi.

