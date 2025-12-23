la cerimoonia
23 dicembre 2025 alle 16:38aggiornato il 23 dicembre 2025 alle 16:38
Villasalto, i carabinieri consegnano il calendario storico dell’Arma al sindaco UsaiScambio di auguri tra il primo cittadino e il luogotenente Gino Paventi
Cerimonia stamattina a Villasalto in occasione delle festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno, con la consegna del calendario storico per il 2026 dell'Arma dei carabinieri.
Lo ha consegnato il luogotenente comandante delle Stazione dei carabinieri, Gino Paventi, al sindaco del paese Leonardo Usai.
Una cerimonia semplice ma fortemente significativa che si è tenuta in Municipio anche con lo scambio degli auguri natalizi.
