Un nuovo parco giochi inclusivo nel cortile della scuola di via Montessori, a Muravera. In questi giorni la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (è in corso l’approvazione del definitivo) per una spesa di cinquantacinquemila euro (fondi avanzo imposta di soggiorno 2024).

«L’obiettivo – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai - è quello di creare uno spazio fruibile da tutti i bambini, favorendo socializzazione, integrazione e sviluppo motorio. L’intervento – ha aggiunto - si inserisce nel più ampio progetto di miglioramento e potenziamento delle aree pubbliche destinate all’infanzia e alla vita comunitaria».

Nel nuovo parco è previsto, fra l’altro, un percorso pedonale, tre superfici antitrauma e una serie di giochi inclusivi. Nel frattempo nell’area adiacente sono in fase di conclusione i lavori del nuovo asilo nido che potrà ospitar sino a quaranta bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

