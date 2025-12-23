I ragazzi della comunità Dianova di Ortacesus hanno concluso il corso di panificazione organizzato grazie alla collaborazione con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) di Cagliari. Tra farine, lieviti e impasti, i ragazzi della comunità - guidati dal dal maestro panettiere Simone Manciocchi e dall’educatrice Federica Mameli - hanno imparato le tecniche base della panificazione, realizzando anche i grembiuli indossati durante il laboratorio.

Un’esperienza fatta di profumi, sorrisi e impegno condiviso: i corsisti si sono rimboccati le maniche, ben consci che imparare un mestiere può anche rappresentare un modo per conoscersi meglio e costruire insieme il futuro. La comunità terapeutica del piccolo centro della Trexenta, aperta nel 1994, accoglie sino a trentanove persone. La struttura è situata in una zona collinare composta da appezzamenti agricoli, aree verdi e giardini, ed è costituita da diversi edifici che comprendono un’aula didattica e un ambulatorio medico.

Gli ospiti possono anche dedicarsi all’esercizio fisico e allo sport grazie alla palestra attrezzata all’interno dei locali e ai campi all’aperto per giocare a calcio e pallavolo. Il centro Dianova è accreditato e convenzionata con il Sistema Sanitario.

