Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo nei sui Beni aperti al pubblico. In Sardegna, fino a martedì 6 gennaio 2026, sono state organizzate delle iniziative speciali alle Saline Conti Vecchi ad Assemini, bene della Conti Vecchi valorizzato dal FAI. Le Saline comprendono una grande area naturalistica e un sito archeologico industriale, che si trovano all’interno di un impianto tuttora produttivo. Verrà raccontata l’impresa del sale con allestimenti d’epoca, proiezioni immersive e un percorso tra vasche naturali, montagne di sale e fauna selvatica.

Alle Saline, i visitatori potranno anche trovare nel negozio FAI tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per il Natale, tra cui la speciale collezione di prodotti dedicata ai 50 anni del FAI, celebrati quest’anno. Oggetti ricercati e di qualità, realizzati con materiali naturali o riciclati, che raccontano la storia, i valori e la passione che caratterizzano la Fondazione. Oltre a questi, ci saranno libri e volumi accuratamente selezionati e prodotti alimentari realizzati con le materie prime provenienti dai Beni della Fondazione, come il miele, le marmellate o l’olio extravergine di oliva. Ogni acquisto sosterrà la missione di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano portata avanti quotidianamente dal FAI, a beneficio delle generazioni presenti e future. Gli iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

I Beni del FAI sono luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione, che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime. I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni da nord a sud della Penisola, addobbati e decorati per il Natale, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono. Grazie alle iniziative a tema pensate per adulti e bambini si potrà trascorrere del tempo libero di qualità con parenti e amici. I Beni apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI – Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2026 le Saline ospitano il presepe di Maria Lai concesso in prestito dall’Archivio Maria Lai e dalla Fondazione Maria Lai. Sarà possibile ammirare l’opera simbolica, nel quale il soggetto del presepe è stato molto importante. Per l’artista, il suo significato era strettamente legato al concetto dell’arte: così come l’opera d’arte viene interpretata da ogni utente in modo differente, anche il presepe va incontro a molteplici interpretazioni. Una tematica trasversale, che parla della possibilità di salvezza dell’uomo ma anche della sua sete di infinito. Le Saline sono aperte al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 17 (ultimo ingresso 2 ore prima della chiusura). Giorni di chiusura: mercoledì 24, giovedì 25 e mercoledì 31 dicembre, giovedì 1° gennaio 2026.

Dal 26 al 30 dicembre e dal 2 gennaio al 6 gennaio alle 11 i bimbi potranno partecipare a tanti laboratori speciali: potranno fare creazioni con la pasta di sale, conoscere le piante e gli animali della salina con il “Memory della Laguna” e il laboratorio di monotipi botanici, e tanto altro. Gli accompagnatori potranno invece partecipare alla visita guidata all’interno degli edifici storici degli anni ’30.

Il 3 gennaio 2026 alle 12 ci sarà un laboratorio, a cura del Planetario dell’Unione Sarda, nel quale sarà possibile conoscere tante curiosità sugli altri pianeti e i loro satelliti e osservare il sole al telescopio dalla prospettiva unica delle Saline Conti Vecchi.

