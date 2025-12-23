Il Comune di Mandas ha incassato un nuovo finanziamento di 190 mila euro per il completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Palazzo municipale. Soldi da spendere per le sistemazioni interne delle parti danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua dal tetto, che si aggiungono ai 550 mila euro già finanziati per la messa in sicurezza dell’edificio di via Cagliari che ospita l’attuale sede del Municipio e rappresenta il fulcro della vita politica e amministrativa del centro dell’alta Trexenta.

Non sono gli unici interventi per le opere pubbliche che verranno realizzati nei prossimi mesi a Mandas. «Siamo pronti ad appaltare il finanziamento da 600 mila euro per la sistemazione della vecchia palestra e della piazza laterale e retrostante - dice il sindaco Umberto Oppus -; sarà poi la volta, con altri 150 mila, della realizzazione del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche». In programma anche la sistemazione dell’ex deposito, dove verranno realizzati parcheggi.

© Riproduzione riservata