Un festival natalizio sulle note sintetiche e i ritmi sincopati dell'elettronica, che spezza con potenza la letargia delle feste: la notte del 25 dicembre, a partire dalle 23, le luci dello Tsunami Disco Club di Pula (al km 33 della statale 195) saranno accese per "Christmas Electronic Festival", dove alla consolle ben sei dj si alterneranno fino a notte fonda, con un'ospite internazionale tra di loro. L'ingresso sarà gratuito fino alla mezzanotte.

L'evento, organizzato dal collettivo Nightsounds con direzione artistica di Enrico Saba, vedrà lo stesso Saba mettere mano alla consolle sotto il nome d'arte di C_Sky, con il quale è attivo dal 1996 nel panorama isolano. Di scuola techno house e già ospite di numerosi club europei, Saba ha condiviso date con grandi nomi come Sven Väth, Paco Osuna, Marcel Dettmann e Fatboy Slim, di recente collaborando con il violinista Sergio Tifu in un progetto afro-house.

Attesi saranno anche Raffaele Sanna e le sue virate house e dance, i conterranei Giordee (Giordano La Mantia) e Alexon, le selezioni bass e groove di Alina da Milano e infine l'ospite principale della serata, la poliedrica Miane. Precedentemente nota Taty Munoz, dal 2013 opera da Ibiza – dove ha fondato un'etichetta personale, Syne – dove è attiva anche come produttrice, creando un suo sound in cui miscela svariati sottogeneri di house con r&b, soul e altri versanti della black music, in un'abile interpolazione che domina anche i suoi set.

