Strade malridotte e dunque da sistemare al più presto nel centro urbano di San Vito. Per questo la giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo da trecentomila euro (finanziamento regionale) che prevede degli interventi in ben 16 strade. Si tratta di via Sassari, via Aldo Moro, via Roma, via Cavour, via Deledda. E ancora via Santa Croce, San Lussorio, Manzoni, delle Canne, degli Ulivi, dei Giardini, degli Aironi, Funtana Iri, della Capinere e Ungaretti. Im via del Biancospino, anche questa malridotta, si interverrà con dei fondi specifici già stanziati dal Comune.

Tutte e 16 le vie «risultano essere di difficile percorrenza – viene messo in evidenza nella relazione tecnica - a causa di cedimenti vari, avvallamenti e buche causati dal continuo traffico veicolare e dalla normale usura nel tempo». L’obiettivo è dunque quello «di ripristinare il piano stradale danneggiato da vari cedimenti, avvallamenti, buche, tagli che causano situazioni di potenziale pericolo sia alla viabilità veicolare che alla viabilità pedonale». L’intervento principale consisterà nella stesura di un nuovo asfalto.

