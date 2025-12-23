Allarme a Burcei per la scomparsa di Cristian Carta, 37 anni. 

A rilanciare l’appello diretto a  chiunque possa offrire un contributo per le ricerche è il sindaco, Simone Monni. 

Carta, 37 anni, è alto 1,65, porta barba e capelli castano scuro. Si è allontanato dalla sua casa in direzione di via delle Ciliegie intorno alle 3 del mattino del 23 dicembre. 

contentid/0bea7421-dd43-4bdf-a52d-e9b45f2b77da
contentid/0bea7421-dd43-4bdf-a52d-e9b45f2b77da

Al momento della scomparsa indossava una felpa con cappuccio grigia, pantaloni felpati scuri e scarpe blu. 

«Chiunque lo veda», è la richiesta, «si rivolga alle forze dell’ordine». 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata