L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano ha pubblicato il bando rivolto alle aziende di Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis, Settimo San Pietro e Barrali per favorire l’aggregazione tra le imprese e incoraggiare azioni collettive per attrarre i turisti nel territorio. A disposizione ci sono 100mila euro per promuovere le eccellenze dell’enogastronomia e le bellezze naturali del Parteolla.

L’iniziativa dell’Unione dei Comuni mira a consolidare le attività realizzate con l’accordo di programma “Club di Prodotto” che ha messo insieme comuni ed aziende in un progetto dedicato al turismo esperienziale ed ecosostenibile. La prima fase, finanziata con 1,6 milioni di euro, ha permesso di realizzare alcuni itinerari ciclopedonali di collegamento tra i centri urbani, le aziende del settore vinicolo e agroalimentare e i principali siti di interesse storico, culturale e naturalistico della zona.

Recentemente è stata inoltre finanziata la costruzione di tre stazioni di ricarica per bici elettriche e lo sviluppo dell’app “Tasty Valley Bike” che permetterà di scaricare mappe interattive e audio guide georeferenziate sugli smartphone. Le aziende interessate a partecipare al nuovo bando possono devono presentare le domande entro il 16 febbraio prossimo.

